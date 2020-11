Baumaßnahme : Stadtwerke arbeiten in der Avelsbacher Straße

Foto: knopp friedhelm

Trier (red) Die Abdeckung eines Kanalschachts in der Avelsbacher Straße erneuern die Stadtwerke (SWT) am Samstag, 28. November. Die Bauarbeiten finden auf Höhe von Hausnummer 65 statt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbei geführt, eine Ampelschaltung ist nicht erforderlich.