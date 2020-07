Verkehr : Baumaßnahme in Eurener Straße

Trier Die Stadtwerke Trier (SWT) bauen in der Eurener Straße einen neuen Hausanschluss. Auf Höhe des Hauses Nr. 199, Übergang in die Eisenbahnstraße, wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei geleitet.