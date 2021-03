Baustelle : Baumaßnahme in Trier-Euren

TRIER (red) In der Straße In den Särken im Stadtteil Euren startet am Montag, 8. März, eine Baumaßnahme der Stadtwerke Trier (SWT), um einen Neubau an das Leitungsnetz anzuschließen. Für die Dauer der Arbeiten ist die Zufahrt zu den Häusern mit den Nummern 13 bis 47 (nur ungerade) nur eingeschränkt möglich.