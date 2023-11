Schwindelfrei und gut abgesichert Welche Aufgaben Baumkletterer haben und wo man das lernen kann (Fotos)

Die hoch in den Himmel ragende, mehrstämmige Esche in der Kürenzer Soterstraße neben dem Neubau eines Mehrfamilienhauses sieht gesund und stabil aus. Trotzdem muss sie weg, weil die schweren Fahrzeuge der Müllabfuhr Schwierigkeiten haben, die steile und enge Straße hinaufzufahren, das ständige Stop-and-go stellt eine Gefahr für die ART-Mitarbeiter dar. Deshalb soll an der Stelle, an der bis jetzt der Baum steht, ein Müllplatz entstehen – so die Info von Marwin Rüffer, Inhaber der Firma Seil und Beil.