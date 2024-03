Einfach abgeholzt? Bürger aus Fell ärgern sich über Baumschnittarbeiten rund um den Spielplatz – was der Ortsbürgermeister dazu sagt

Einige Feller Bürger sind verärgert. Das Gebiet zwischen Kindertagesstätte und Grünzone Sauerborn ist kaum wiederzuerkennen. Wo vor Kurzem noch große Bäume standen, sind jetzt bloß ihre Stümpfe übrig. Büsche und Sträucher rund um den Abenteuer-Spielplatz wurden zurückgeschnitten und ein Bagger steht auf dem Spazierweg. Fassungslos wandten sich einige Bewohner an den TV. Sie stellen die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme infrage und sorgen sich um den Lebensraum der Tiere und Pflanzen. „Wir reden alle über Klimaschutz, Artenschutz und Förderung von Artenvielfalt, sollen der Natur mehr Raum geben und ohne Sinn und Verstand werden ganze Gebiete dem Erdboden gleichgemacht“, schreibt eine Anwohnerin in einer E-Mail an die Redaktion. Eine andere bedauert, dass ihre Tochter durch den Grünschnitt einen Ort zum Spielen und Toben verloren habe. „Eine derartige Zerstörung kann ich nicht nachvollziehen“, sagt sie.