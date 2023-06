Anwohner sind sauer Neues Bauprojekt der Woge Saar in Ehrang: Anwohner kritisieren Wohnungsgesellschaft

Die Anwohner der Ehranger Straße sind aufgebracht. Grund dafür ist ein Bauprojekt der Woge Saar in der Heinestraße, die parallel zur Ehranger Straße verläuft. Durch den geplanten Gebäudekomplex seien Rettungswege nicht mehr erreichbar, beklagen die Anwohner. Sie sprechen auch von einem Wertverlust ihrer Häuser. „Hier soll ein 12 Meter hohes Gebäude entstehen. Dadurch haben wir geringeren Lichteinfall. Die Balkone des neuen Komplexes werden in Richtung unserer Häuser gebaut. Die Leute können uns direkt in die Gärten schauen“, sagen die Anwohner. Um dagegen vorzugehen, haben sich die Bewohner der Ehranger Straße 39 bis 53 mit einem Anwalt zusammengetan.