56 Meter hoher Kornspeicher ist weg Warum das Wahrzeichen des Trierer Hafens Platz für die Zukunft macht (Fotos)

Wenn Stefan Jakobi seine mit Kamera ausgestattete Drohne in den Himmel über dem Hafen Trier schickt, verspricht das spektakuläre Bilder. „Mir bleibt nichts verborgen, was hier passiert“, sagt der Hafenmeister nicht ohne Stolz. In den vergangenen Monaten, genauer gesagt seit August des vergangenen Jahres, stand bei den besonderen Foto-Einsätzen eines der größten Bauwerke der Stadt im Fokus: Stück für Stück sind in dieser Zeit der 56 Meter hohe Kornspeicher und das dazugehörige Verwaltungsgebäude abgetragen worden. Übrig geblieben sind 40.000 Tonnen Schutt.