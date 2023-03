Entscheidungen über 200 Projekte stehen an Der neue Dezernent erbt in Trier viele Baustellen - Was wird zuerst gemacht?

So viel steht fest. Die zeitlichen Vorgaben des Zehn-Jahres-Plans für die großen Infrastrukturprojekte lassen sich nicht einhalten. 2018 hatte der Stadtrat eine Prioritätenliste aufgestellt, welche großen Infrastrukturprojekte in Trier umgesetzt werden sollten. Geplant war, dass in diesem Jahr beispielsweise das Projekt Neuanbindung Aveler Tal bis zur Autobahn angegangen werden sollte. 2026 sollte die Verbindung über die Bahn in Höhe Dasbachstraße fertig sein.