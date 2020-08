Trier : Sichtbarer Baufortschritt  in Trierer Albanastraße

Trier Auch in der Euchariusstraße geht es weiter. Die Sperrung besteht laut Stadt noch bis Mitte September.

Es gibt einen deutlichen Baufortschritt an der Bahnunterführung in der Albanastraße Trier-Süd. Und auch an der Unterführung in der Euchariusstraße wird endlich wieder gebaggert. Die Unterführungen an der Nahtstelle zwischen den Trierer Stadtteilen Heiligkreuz und Trier-Süd sollten schon seit Monaten wieder benutzbar sein (der TV berichtete). Im Dezember galt als Ursache für den Stillstand, dass die Bahn eine neue Ausführungsplanung ausarbeiten und genehmigen lassen musste. Denn während der Arbeiten waren „Kabel und Leitungen gefunden worden, die in den bestehenden, oftmals sehr alten, Plänen vorher nicht ersichtlich waren“, so eine Pressemeldung der Bahn im Dezember. Auch die neue Unterführung habe sich hinsichtlich der Entwässerung erheblich aufwendiger gestaltet als erwartet.