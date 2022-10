Straßensperrung : Neue Radachse Trier-Nord wird gebaut – Sperrung in der Schönbornstraße

Neue Radachse Trier-Nord wird gebaut – Sperrung in der Schönbornstraße

Die Zufahrt zur Bahnunterführung in der Schönbornstraße zwischen Trier-Nord und Kürenz ist für aus Richtung Schönderoferstraße derzeit gesperrt. Foto: Rainer Neubert

Trier-Nord/Kürenz Die Bauarbeiten für den Bau der neuen Radachse in Trier Nord haben begonnen. Die Zufahrt zur Bahnunterführung in der Schönbornstraße zwischen Trier-Nord und Kürenz ist aus Richtung Schöndorferstraße diesem Grund derzeit gesperrt.

Der Ausbau erfolgt zwischen Kürenzer Straße und Metternichstraße. In der Schönbornstraße ist der Abschnitt zwischen der Hausnummer 3 und der Bahnunterführung betroffen. Die Durchfahrt ist an dieser Stelle bis Ende Oktober in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über den Hauptbahnhof ist eingerichtet