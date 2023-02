Zu wenig Platz an Bahngleisen : Umleitung an der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier wegen Baumfällarbeiten für den Bau der Weststrecke

Umleitung an der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier wegen Baumfällarbeiten für den Bau der Weststrecke

So könnte der Haltepunkt an der Kaiser-Wilhelm-Brücke aussehen. Foto: DB Netz

Trier-West/Pallien An der Kaiser-Wilhelm-Brücke muss für Baumfällarbeiten zeitweise eine Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Die Umleitung erfordert einen Umweg.

Das Versprechen der Deutschen Bahn steht: Die Reaktivierung der Weststrecke wird bis zum Jahresende 2024 abgeschlossen sein. Um das zu erreichen, muss parallel an den neuen Haltepunkten und an der neuen Gleisverbindung bei Ehrang gearbeitet werden.

70-Millionen-Euro-Projekt in der Warteschleife: So steht es um die Weststrecke Trier

ÖPNV : 70-Millionen-Euro-Projekt in der Warteschleife: So steht es um die Weststrecke Trier

Der komplizierteste der fünf neuen Haltepunkte ist der an der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier-West/Pallien. Denn dort steht neben den Gleisen nur sehr wenig Platz zur Verfügung. Vor dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten müssen deshalb einige Bäume entfernt werden. Die Zufahrt von der Kölner Straße in die Bonner Straße wird deshalb am Dienstag, 7. Februar, und je nach Witterung auch am Mittwoch, 8. Februar, zwischen 9 und 15.30 Uhr gesperrt.