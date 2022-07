Verkehr : Baustelle auf der A1: Weitere Sperrungen wegen Fahrbahnerneuerung

Foto: dpa/Jan Woitas

Mehring/Reinsfeld Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Reinsfeld gehen weiter. Das ist mit Verkehrseinschränkungen verbunden.

Wie die für die Fahrbahnerneuerung zuständige Autobahn GmbH mitteilt, werden die laufenden Arbeiten in Fahrtrichtung Saarbrücken „in Kürze“ abgeschlossen sein. Danach soll ein sieben Kilometer langer Abschnitt in Fahrtrichtung Köln in Angriff genommen.

Um nun die Verkehrsführung im Baustellenbereich auf die dann sanierte Fahrbahn Richtung Saarbrücken umzulegen, sind einige Vorarbeiten notwendig:

In Fahrtrichtung Saarbrücken wird die Anschlussstelle (AS) Mehring von Dienstag, 5. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 9. Juli voll gesperrt (Zu- und Abfahrt). Die Umleitung (U3) läuft über die AS Reinsfeld. Von Samstag, 9. Juli, bis Montag, 18. Juli ist dann nur die Zufahrt zur Autobahn zeitweilig gesperrt.