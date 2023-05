Neues Grün lässt auf sich warten So sieht es vier Monate nach dem Rückschnitt an der Autobahn bei Ruwer aus

Hier und da sprießen ein paar Stängel aus der aufgewühlten rot-braunen Erde. In den tiefen Fahrspuren steht das Wasser zentimeterhoch. Wahrscheinlich ist dort der Untergrund so stark verdichtet, dass der Regen nicht versickern kann. Die Spuren stammen von einem tonnenschweren Fahrzeug. Das hatte ein Unternehmen eingesetzt, um Tausende Bäume unter anderem entlang der A 602 zu fällen. So sieht es rund vier Monate nach der Aktion aus, mit der die zuständige Autobahn GmbH West etwas für die Verkehrssicherheit tun wollte.