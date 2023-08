Autobahn Trier-Luxemburg Aufatmen für Pendler – Wechselnde Verkehrsführung auf der A64 funktioniert

Walter Druckenmüller ist Chef der Autobahnmeisterei Schweich. In seinem langen Berufsleben er schon viel erlebt. „So etwas wie hier gibt es allerdings nicht oft, in Rheinland-Pfalz noch gar nicht.“ Wir sind unterwegs in der 7,1 Kilometer langen Baustelle auf der A 64 zwischen der Anschlussstelle Trier und der Landesgrenze zu Luxemburg. Inklusive Warnbeschilderung ist der Baustellenbereich sogar mehr als elf Kilometer lang. Doch nicht deren Größe ist außergewöhnlich. „Da war der dreispurige Ausbau der A1 am Longuicher Berg schon ein anderes Kaliber.“ Außergewöhnlich ist die wechselnde Verkehrsführung, die auf der viel befahrenen Pendlerstrecke – 32.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs – Staus vermeiden soll.