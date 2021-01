Baustelle : Baustelle am Markusberg bleibt noch bis April

Baustelle am Markusberg bleibt noch bis April

Trier Die Straße Markusberg nahe der Mariensäule ist derzeit nur für Fußgänger und Radfahrer überquerbar. Einige der betroffenen Anwohner haben sich beim TV gemeldet und gefragt, wann die am 14. Dezember begonnenden Baumaßnahmen, die sich in erster Linie von der Hausnummer 10a bis zum Café Mohrenkopf erstrecken, weitergehen.

Wie lange werden sie dauern – und was genau wird dort eigentlich gebaut?

Die städtische „Ausgleichsmaßnahme Mohrenkopf“, die als „teilweiser Ausgleich“ für den Bau des SWT-Energie- und Technikparks am Trierer Grüneberg dient, wird nach derzeitigem Planungsstand und in Abhängigkeit der Witterung bis April 2021 andauern. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Je nach Wetter sollen die Arbeiten am Montag, 11. Januar, fortgeführt werden.