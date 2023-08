Zwischen Trier und Luxemburg Neue Verkehrsführung auf der A64

„In Luxemburg enden die Bauferien“, sagt Walter Druckenmüller, Chef der Autobahnmeisterei Schweich. „Dann erwarten wir wieder mehr Verkehr. Deshalb starten wir dann mit der flexiblen Verkehrsführung.“ Geplant ist zunächst, von Mitternacht bis 12 Uhr am Mittag zwei Spuren in Richtung Luxemburg zu öffnen. Ab Mittag bis 24 Uhr soll dann in Richtung Trier der Verkehr zweispurig an der Baustelle vorbeifließen. In Gegenrichtung bleibt es jeweils bei einer Fahrspur.