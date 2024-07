Baustelle Trier-Süd: Warum es im Berufsverkehr nicht vorwärts ging

Die Sperrung betrifft einerseits die Rechtsabbiegerspur von der Aulstraße in die Matthiasstraße und somit in Richtung City. Dort gibt es nun eine Umleitung über die Aulstraße, das Pacelliufer und die Hohenzollernstraße in Richtung Saarstraße. Ebenso betroffen ist die Rechtsabbiegespur von der Matthiasstraße/ Medardstraße in die Aulstraße in Richtung Heiligkreuz. Dort verläuft die Umleitung über die Matthiasstraße, die Saarstraße, die Südallee und die Metzer Allee in Richtung Heiligkreuz. Zusätzlich gilt im Kreuzungsbereich rund um die Baumaßnahme eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde.