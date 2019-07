Verkehr : Neue Ampelsituation in Trier-Euren soll Baustelle Im Speyer entschärfen

Trier Um die Verkehrssituation in Euren durch die neue Baustelle Im Speyer zu entschärfen, ist gestern die Ampelanlage an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Luxemburgerstraße umprogrammiert worden.

Aus Richtung Eisenbahnstraße ist die Grünphase zum Linksabbiegen in die Luxemburger Straße Richtung Konrad-Adenauer-Brücke 30 statt 15 Sekunden lang. Damit sollte sich insbesondere am Nachmittag die Verkehrssituation in Euren verbessern. Damit der Verkehr bei diesen verlängerten Grünphasen auf der Luxemburger Straße abfließen kann, wird am Donnerstagmorgen zusätzlich die Ampel an der Einfahrt Teichweg (Richtung Baumschule) abgeschaltet beziehungsweise abgedeckt.