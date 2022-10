Arbeiten : Engpass im Avelertal: Stadtwerke richten mehrtägige Wanderbaustelle ein

Trier Autofahrer müssen ab Montag mit Verzögerungen im Avelertal rechnen. Grund ist eine Wanderbaustelle der Stadtwerke Trier. Was Autofahrer und Stadtbusnutzer beachten sollten.

Wie die Stadtwerke Trier am Freitag mitteilten, regulieren die SWT aus Sicherheitsgründen ab Montag, 24. Oktober, Schieber- und Hydrantenkappen in der Straße Im Avelertal ab der Kreuzung Am Grüneberg bis zur Einfahrt Keuneweg.