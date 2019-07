Infrastruktur : Straße Zum Pfahlweiher bleibt bis Frühjahr 2021 gesperrt

Trier Auch beim Projekt im Trierer Süden werden die Anlieger ihren finanziellen Beitrag leisten müssen.

Die Stadtbusse der Linien 3, 5 und 83, die Schulbusse sowie die Linie 50 fahren in beiden Richtungen eine Umleitung durch das ehemalige Franzosenviertel. Die Haltestellen Clara-Viebig-Straße, Pfahlweiher, Am Bildstock und Cusanusstraße werden aufgehoben und an die Haltestelle Sandbach, in das frühere Franzosenviertel und an die Haltestelle Joseph-Haydn-Straße verlegt.