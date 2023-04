Langzeitbaustelle in Trier-Mariahof Wenn das eigene Haus nicht mehr erreichbar ist – über Monate hinweg

f Seit mehr als sieben Jahren werden im Trierer Stadtteil Mariahof Wege, Leitungen und Bürgersteige erneuert. Abschnittsweise. Derzeit gibt es Arbeiten im Bereich Bertulfstraße. Eine für die Gartenstadt typische Straße. Sie endet in einem Wendehammer, von wo aus Fußwege zu zahlreichen Reihenhäusern führen. Für Anwohner wie Harald Richter beginnt da das Problem. Nachdem der TV über Straßensperrungen wegen Bauarbeiten berichtet hatte, schildert er die Situation in seinem Wohnumfeld. Dort ist ein Wendehammer komplett von einer Baufirma in Beschlag genommen worden.