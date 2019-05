Straßenverkehr : Baustelle Luxemburger Straße – Ein neuer Engpass im Trierer Westen (Video)

Info

Foto: Rainer Neubert

Die Baustelle in der Luxemburger Straße wird bis Mitte September für zusätzlichen Verkehr auf den Ausweichrouten führen. Lediglich an zwei Tagen muss die Straße allerdings komplett gesperrt werden. Die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, ist für die Planer auch deshalb wichtig, weil es an anderen Stellen der Stadt zu Engpässen kommt. So werden die Sperrungen im Bereich der Straße Auf der Weismark (Trier-Feyen/Weismark) noch bis mindestens 20. Mai dauern. Dann ist nach den aktuellen Planungen der Startschuss für die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Brücke am Verteilerkreis in Trier-Nord gefallen. Vorarbeiten wurden dort bereits erledigt. Am 18./19. Mai soll die Fahrbahn auf der A 602 vor und hinter der Brücke in Fahrtrichtung Kenn erneuert werden. Die Umleitung führt über den Verteilerkreis. In der Gegenrichtung ist das am Wochenende 25./26. Mai geplant. Die eigentliche Sanierung der Brücke mit der notwendigen Reduzierung auf jeweils eine Fahrspur wird danach mehrere Monate in Anspruch nehmen.