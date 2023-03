Trier Zu Stoßzeiten stockt es rund um die Baustelle in Trier-Nord

Die Metternichstraße wurde zur Sackgasse. Sie ist an der Einmündung Wasserweg/Avelsbacher Straße gesperrt. Wasserweg und Avelsbacher Straße sind nur einspurig befahrbar. Baustellen-Ampeln regeln den Verkehr dort. Zur Hauptverkehrszeit am Montagnachmittag zeigte Google Maps in den drei betroffenen Straßen und darüber hinaus in der Dasbachstraße, Schöndorfer Straße und den weiterführenden Trassen Franz-Georg-Straße und Parkstraße viel Orange und Rot, also stockenden Verkehr, an. Zumindest in den Ausfallstraßen Richtung Verteilerkreis dürfte dies um diese Zeit aufgrund des Berufsverkehrs jedoch normal sein.