So läuft’s bei der Baustelle Metternichstraße/Avelertal/Wasserweg Trier: Stau im Berufsverkehr, Stockungen den ganzen Tag

Wer sehen will, ob und welches Chaos die Baustelle am Knotenpunkt Metternichstraße/Wasserweg/Avelesbacher Straße in Trier-Nord mit sich bringt, muss sich nicht selbst mit seinem Auto in den Stau stellen. Es reicht ein Blick auf die Internetplattform Google Maps. Am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr zog sich dort ein dicker roter Strich durch die Avelsbacher Straße: Stau auf der Bergabspur. Im Berufsverkehr ist auf der Trasse, die die Höhenstadtteile mit der Talstadt verbindet, immer viel los. Die am Montag eingerichtete Baustelle am Knotenpunkt Wasserweg/Metternichstraße verschärft die Situation allerdings offenbar deutlich. Der gesamte Kreuzungsbereich wird erneuert, die alten Schienen entfernt, ein neuer Rad- und Fußgängerüberweg geschaffen. Die Ein- und Ausfahrt der Metternichstraße ist deswegen an der Kreuzung voll gesperrt. Auf der Trasse Avelsbacher Straße/Wasserweg wird der Verkehr per Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.