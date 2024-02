Bau des Bahn-Haltepunkts Baustelle und Umleitung in Trier – Hier dürfen Autofahrer nicht mehr abbiegen

Trier · Autofahrer müssen sich jetzt auf länger andauernde Verkehrsbehinderungen in Trier einstellen. Grund ist der Bau eines neuen Haltepunkts für die Bahn. Wo jetzt in der Bonner und Kölner Straße nicht mehr abgebogen werden darf und was noch wichtig zu wissen ist.

10.02.2024 , 15:42 Uhr

Foto: Rainer Neubert

Im Dezember sollen die Gleise der Weststrecke wieder für den Personenverkehr genutzt werden. Um das zu realisieren, müssen bis dahin unter anderem fünf neue Haltepunkte im Stadtgebiet von Trier gebaut werden. Nun wird die Baustelle für den Bau des Haltepunkts Pallien eingerichtet.