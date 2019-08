Jede Menge Baustellen in Trier – auf vielen Straßen und auch daneben

Nur noch der Schornstein ist übrig von der ehemaligen Fabrik August Feuerstein an der Luxemburger Straße. Details über das geplante Bauprojekt sind noch nicht bekannt. Doch als sicher gilt: Es werden Wohnungen entstehen. Foto: Rainer Neubert

Trier Vier Großbaustellen machen Anwohnern und Autofahrern zu schaffen. Besonders in Trier-West sorgen aber auch neue Projekte für großes Aufsehen. Ehemalige Eisengießerei und Maschinenfabrik weicht neuer Wohnbebauung.

Mit dem Ende der Schulferien wird es wieder lebhafter auf den Straßen von Trier. In Trier-West, Trier-Nord, Feyen-Weismark und Pfalzel leiden die Anwohner unter dem stockenden Verkehrsfluss auf den Umleitungsstrecken. Besonders im Westen der Stadt künden auch große Baustellen neben der Straße von Veränderungen im Stadtteil.

Luxemburger Straße Die aktuellen Baustellen und die Verzögerung bei der Reaktivierung der Bahnstrecke für den Personennahverkehr ändern nichts daran, dass Trier-West/Pallien sich positiv verändert. Investoren setzen darauf, wie zwei Großbaustellen an der Luxemburger Straße zeigen. So ist im Bereich Lambertistraße nahe dem Messepark die Fundamentplatte für einen neuen Wohnungs- und Geschäftskomplex fast fertig. Auf der Online-Plattform immowelt.de verrät die Wirtz Baugruppe, dass hier auf 2750 Quadratmetern 84 Wohnungen entstehen, davon 50 Appartments zwischen 21 und 138 Quadratmetern. 94 000 Euro sind für ein 24 Quadratmeter großes Ein-Zimmer-Appartment aufgerufen. Auch 260 Quadratmeter Gewerbefläche und 53 Tiefgaragen-Stellplätze soll der Komplex vorweisen.

Eine neue Baustelle in der Feldstraße erfordert vor allem von Besuchern des Klinikums Mutterhaus Umwege. Die Stadtwerke Trier erneuern noch bis zum 16. August einen Kanalanschluss in der Feldstraße (zwischen Autohaus Hess und Parkdeck Mutterhaus). Für die Arbeiten muss dieser Abschnitt der Straße voll gesperrt werden. Das Klinikum Mutterhaus ist während der Bauarbeiten über die Böhmerstraße erreichbar. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Maßnahme ist nach Auskunft der Stadtwerke mit dem Straßenverkehrsamt sowie den Anliegern abgestimmt.

Noch größer ist das Projekt auf dem nur wenige hundert Meter in Richtung Römerbrücke entfernt liegende Areal der ehemaligen Eisengießerei und Maschinenfabrik August Feuerstein AG. Von dem Anfang des 20. Jahrhundert erbauten Sandsteinbau steht nur noch der Schornstein. „Es muss kein Bauantrag vorliegen, um auf einem Gelände Gebäude abzureißen“, heißt es dazu aus dem Rathaus auf die Frage nach Details. Auch Ortsvorsteher Marc Borkam (SPD) und seinem Vorgänger Horst Erasmy (CDU) fehlen Informationen. Sicher scheint lediglich, dass die Eigentümer Wohnbebauung planen.

Die Erneuerung der Luxemburger Straße geht derweil voran. „Es hat keine weitere Zeitverzögerung gegeben“, sagt Triers Pressesprecher Ernst Mettlach. Derzeit werde der vierte von sechs Bauabschnitten ausgeführt. Die Straße ist nur stadteinwärts zu befahren. Die daran anknüpfende Vollsperrung sei am 12./13. Oktober geplant. „Schade, dass es so lange dauert“, sagt Anwohner Jürgen Mai, Inhaber der Firma Oase Naturbaustoffe. Er klagt über 30 Prozent Umsatzeinbußen. „Das Rumpeln des Kopfsteinpflasters ist nun vorbei. Aber dafür wird hier am Abend richtig Gas gegeben.“