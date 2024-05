Baustelle reiht sich an Baustelle Im Schneckentempo durch den Westen Triers

Vom Lildl-Markt in der Hornstraße sind es knapp 500 Meter bis zur Einmündung in das Martinerfeld. Mit dem Auto dauert die Fahrt laut Kartendienst Google Maps eine Minute. Doch der Kartendienst lügt. „Wenn ich am Nachmittag noch etwas einkaufe und nach Hause fahre, brauche ich 20 Minuten für die Strecke“, sagt eine Anwohnerin. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der Westen der Stadt ist gefühlt eine einzige Baustelle.