Stadtentwicklung : Römerbrücke und Kasernen – Baustellenalarm für den Trierer Westen (Fotos)

Die ehemalige Gneisenaukaserne steht unter Denkmalschutz. Die mehrere Millionen Euro teure Sanierung zweier wichtiger Gebäude (eingerüstet, Mitte links und rechts unten) ist bald abgeschlossen. Auf der rechten Hälfte des Sportplatzes soll zum Schuljahr 2023/24 die Grundschule Trier-West stehen. Foto: Portaflug Föhren

Trier-West Es geht voran in Trier-West. Das gilt für den Gneisenaubering ebenso wie für andere Bereiche. Die größten Auswirkungen wird aber die Baustelle an der Römerbrücke haben. Für die gibt es zudem eine neue Hiobsbotschaft.

Sozialdezernentin Elvira Garbes und Baudezernent Andreas Ludwig gemeinsam bei einer Ortsbeiratssitzung. Das ist außergewöhnlich und Vorzeichen für wichtige Neuigkeiten. So war es auch bei der Abendveranstaltung am Donnerstag in Trier-West, für den der Sitzungssaal des Jobcenters in der Gneisenaustraße gut gewählt war. Denn die Entwicklung des unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Kasernenquartiers war eines der Themen, das Ortsvorsteher Marc Borkam und seinen Stellvertreter Bernhard Hügle auf die lange Tagesordnung gesetzt hatten. Zur Sprache kamen die wichtigen aktuellen Projekte im Stadtteil.

Römerbrücke und Bahnrampe Das Straßenbauprojekt mit den größten Auswirkungen nicht nur für Trier-West ist der geplante Kreisverkehr an der Römerbrücke. „Wir werden in den Sommerferien mit dem Bau beginnen“, kündigt Baudezernent Ludwig an und hat gleich mehrere Hiobsbotschaften zu verkünden. „Zwei Jahre Bauzeit sind unvermeidbar. Wir werden versuchen, Behinderungen für den Verkehr so gut wie möglich zu vermeiden. Dennoch wird das im Alltag richtig weh tun.“ Insgesamt soll die Baustelle am Brückenkopf zwar etwas kleiner werden als ursprünglich geplant. Der Grund dafür ist aber nicht positiv, denn die Brücke über die Eisenbahn kann nicht mehr saniert werden. „Wir müssen die Brücke erneuern, sobald der Kreisverkehr fertig ist“, skizziert Ludwig die komplizierte Planung.

Jägerkaserne Ein Schlüsselprojekt für die Verkehrserschließung in Trier-West ist das auch mit Blick auf die Jägerkaserne und das ehemalige SWT-Busdepot. Dort ist der Bebauungsplan auf dem Weg. Doch auch die praktische Umsetzung des Wohnungsbau-Großprojekts (TV vom 31. Januar) muss bald angegangen werden. „Es gibt Fristen für den Abriss, sonst drohen Strafzahlungen“, deutet der Baudezernent an. Noch in diesem Jahr werde deshalb das Szenario entwickelt, um zügig einen strategischen Partner für die Entwicklung des zehn Hektar großen Areals zu finden. Der Stadtrat soll noch im ersten Halbjahr darüber entscheiden.

Gneisenaubering Keine neuen Themen sind der Gneisenaubering und die neue Grundschule Trier-West, in der die Schulen Reichertsberg und Pallien zusammengeführt werden sollen. Vor allem der ehemalige Ortsvorsteher Horst Erasmy kann sich in Rage reden, wenn er an den Bürgerworkshop von 2016 erinnert. „Damals wurde den Menschen die zügige Umsetzung des Konzepts im Rahmen des Programms Soziale Stadt versprochen. Vier Jahre Verzögerung sind einfach zu viel.“

Sozialdezernentin Elvira Garbes zeigt dafür Verständnis und verspricht, auch mit Blick auf das Ende des Förderzeitraums 2021, umfangreiche Aktivitäten in diesem Jahr. So werde die fast vier Millionen Euro teure Sanierung des Gebäudes für den Kindergarten im März fertig sein. Der Wohnkomplex in der Gneisenaustraße, in dem Ersatzwohnungen für den maroden „Rosa Block“ geschaffen werden, werde ebenfalls bis Ende 2020 abgeschlossen. Kosten: 6,8 Millionen Euro. Das Nutzungskonzept der Gärten, die Planung für das Kleinspielfeld, die komplizierte Sanierung der Stützmauer am Trierweiler Weg, die Umgestaltung der Stellflächen für die Schrotthändler und die Neuregelung der Stellplätze auf dem Gelände stehen laut Garbes ebenfalls auf der Agenda für dieses Jahr.

Grundschule Trier-West Auch die neue, dreizügige Grundschule für den Stadtteil sollte inzwischen auf dem alten Sportplatz in dem Gelände stehen.

„Wenn alles gut läuft, werden wir zum Schuljahr 2023/24 dort eröffnen“, sagt Baudezernent Ludwig mit Blick auf die erheblichen Probleme bei der Sanierung der Integrierten Gesamtschule auf dem Heiligkreuzer Wolfsberg. Die Mobilschool könnte dann endlich von dort nach Trier-West ziehen, „sofern sich die Sanierung dort nicht wieder verzögert“. Er und seine Kollegin Garbes werben intensiv für diese Lösung.

