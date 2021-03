Soziales : Verein sammelt künftig nicht mehr

Trier Der WMF Barmherzigkeit, Verein zur Hilfe bedürftiger Menschen in aller Welt, mit Sitz in der Stadt Tegernsee (Bayern) hat sich verpflichtet, in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr zu sammeln und nicht mehr zu Spenden aufzurufen – vor allem nicht per Brief.

Die landesweit zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte ihn sammlungsrechtlich überprüft. Der Verein wird sicherstellen, dass alle Vertragspartner und Beauftragten ab sofort das Sammeln im Land unterlassen.