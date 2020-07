Bildung : Erfolgreich nach einem besonderen Schuljahr

Trier Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik Trier: 63 Absolventen feiern ihren Abschluss – natürlich mit Abstand.

So wie die Abendsonne bei der Zeugnisübergabe der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik (BBS GuT) Trier lachte, so strahlten auch die Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2020. In zwei kleinen Feiern, die durch Covid-19 bedingt auf dem Schulhof stattfanden, erhielten insgesamt 63 Prüflinge ihre Abschlusszeugnisse: 19 davon als staatlich geprüfte/r Assistent/in über die Höhere Berufsfachschule Mediengestaltung und Medienmanagement mit gleichzeitigem Abschluss der Fachhochschulreife, insgesamt 20 erzielten den Abschluss der Fachhochschulreife über die Berufsoberschule 1 Technik oder die Duale Berufsoberschule. Außerdem wurden 23 Absolventinnen und Absolventen der Berufsoberschule 2 verabschiedet – der einjährige Bildungsgang, der die Schüler zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur) führt.

In ihren Ansprachen würdigten Stefan Justinger, stellvertretender Schulleiter der BBS GuT, und Moderator Tobias Fontaine den Wert der beruflichen Bildung und die vielfältigen Chancen, die die schulischen Abschlüsse eröffnen. „Mit dem Erreichen der Studierfähigkeit ist mehr gemeint, als nur der Besuch einer Hochschule - vielmehr geht es auch darum, (s)eine eigene Zukunft selbstbestimmt und in Eigenverantwortung zu gestalten“, betonte Fontaine, der an der GuT Deutsch und Sozialkunde unterrichtet. Umso stolzer können beide Schüler wie Lehrer, sein, dass „trotz temporärem Lockdown der Unterricht so aufrecht erhalten werden konnte, dass sämtliche Prüfungen absolviert und die Abschlüsse verdient vergeben werden konnten“, bilanzierte Justinger die vergangenen Monate.