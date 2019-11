Schule : Zertifikat, Diskussion und viele Interessierte

Extra

Am Tag der Offenen Tür erhielt die BBS für Wirtschaft vom World University Service (WUS) ein Zertifikat als „Grenzenlos-Schule“. Damit wird das Engagement im globalen Lernen in der beruflichen Bildung gewürdigt. Das Projekt richtet sich an berufsbildende Schulen in fünf Bundesländern, darunter Rheinland-Pfalz, und wird von den Ländern sowie dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Die BBS für Wirtschaft wird im Unterricht und weiteren Projekten gezielt Themen ansprechen, die sich mit den 17 Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung befassen. Am Tag der Offenen Tür waren ehrenamtliche WUS-Referenten aus Ruanda, Kolumbien und Peru vor Ort, die in Workshops über fairen Kakaohandel, Plastikmüll in Ozeanen oder der nicht einfachen Selbstständigkeit in Schwellenländern berichteten. Bei der BBS für Wirtschaft koordinieren die speziell dafür geschulten Lehrer Nina Borg und Walter Gugel das „Grenzenlos“-Projekt. ⇥BP