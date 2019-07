Abschluss : Hochqualifiziert und mit Perspektiven

Trier Die Berufsbildende Schule Wirtschaft feiert ihre Absolventen, die nun mit neuen Qualifikationen auch neue Wege gehen.

Nach den bestandenen Abschlussprüfungen haben weit über einhundert erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule 2 (BF 2), der Höheren Berufsfachschule (HBF) und der Berufsoberschule (BOS) an der BBS Wirtschaft Trier ihre Zeugnisse in einer festlichen Abschlussfeier in der Aula in Empfang genommen.