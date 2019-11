Bildung : BBS Wirtschaft Trier erhält Qualitätssiegel

Trier (red) Die BBS für Wirtschaft in Trier erhält am 9. November vom Verein World University Service (WUS) das Schulsiegel „Grenzenlos-Schule“. Die Preisverleihung beginnt um 10 und endet um 13 Uhr.

Die berufliche Schule hatte sich durch die aktive Teilnahme am Projekt „Grenzenlos-Globales Lernen in der beruflichen Schule“ im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. Ziel des Projekts ist es, dass Auszubildende vor ihrem Eintritt ins Berufsleben verstehen, inwiefern sich ihre beruflichen Entscheidungen in Deutschland auf die Lebensumstände in vielen anderen Regionen der Welt auswirken werden. Die BBS hat hierfür Lehrkooperationen mit „Grenzenlos-Aktiven“ aus Afrika, Asien und Lateinamerika durchgeführt und eine Selbstverpflichtung für Globales Lernen im Unterricht unterzeichnet.