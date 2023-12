„Ich würde alles nochmal genauso machen“ Beate Lheritier gibt das Casa del Caffè ab: Wie es am Hauptmarkt jetzt weitergeht (Fotos)

Trier · Die Tage, an denen Beate Lheritier frühmorgens das Casa del Caffè am Trierer Hauptmarkt aufschließen und für ihre Gäste da sein wird, sind gezählt. An Silvester ist Schluss – aber nur für sie als Chefin.

29.12.2023 , 10:10 Uhr

Von Katja Bernardy

Kurz nachdem der Jahrtausendwechsel mit viel Tamtam gefeiert wurde, eröffnete Beate Lheritier das Casa del Caffè. Die gelernte Hotelfachfrau sagt: „Ich habe mir damals einen Traum erfüllt. „Klein, aber fein.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Casa del Caffè in Trier: Beate Lheritier nimmt Abschied nach 20 Jahren