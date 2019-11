Stadtentwicklung : Die Altstadt soll ihren Charme bewahren

Schweich Nach mehreren Bausünden zieht Schweich Konsequenzen und legt verbindliche Regeln für die weitere Entwicklung fest.

Das Stadtbild von Schweich hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Und das nicht immer zum Positiven, wie auch der Stadtrat erkannt hat. Insbesondere dem Wildwuchs der „monströsen Bauten” soll ein Riegel vorgeschoben werden.

So hat Stadtbürgermeister Lars Rieger am Mittwochabend auf einer Bürgerversammlung im Alten Weinhaus die großen Wohnblöcke bezeichnet, die jüngst unter anderem in Klosterstraße, Sommergasse und Corneliuspforte hochgezogen wurden.