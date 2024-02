„Ich schieß‘ Dir den Kopf weg“ Nach Bedrohung mit Schusswaffe in Trier-West – Warum der Tatverdächtige nicht mit Haft rechnen muss

Die Bedrohung einer 70-jährigen Frau in der Nacht zum Freitag in Trier-West hat für Aufregung gesorgt. Die Seniorin war von einem Mann nach einem Streit verbal und mit einer Waffe bedroht worden. „Ich schieß‘ dir den Kopf weg“, soll der 54-Jährige gedroht haben, der wenig später von der Polizei ermittelt und in Gewahrsam genommen wurde.