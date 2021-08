Konzert : Bee-Gees-Tribute-Show vor Arena Trier

Trier „Stayin' Alive“ – der Refrain und die Melodie sind sofort präsent, der junge John Travolta in „Saturday Night Fever“, der pulsierende Rhythmus, dem sich kaum einer entziehen kann. Das waren noch Zeiten, die 1970er, fast heiter und unschuldig.

Die sechsköpfige Truppe um Michael Zai, Franco Leon und Uwe Haselsteiner sorgte mit hervorragend präsentierten Bee-Gees-Hits wie „Massachusetts“, „You Should be Dancing“ und „How Deep Is Your Love?“ für einen herrlich ausgelassenen Abend, dem auch einige Regentropfen nichts anhaben konnten.