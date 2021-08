Hochwasser : Beeinflusst das Hochwasser geplante Baugebiete?

Trier Die Überflutungen haben einige Orte und Hunderte Häuser in der Region stark getroffen, bei anderen war es knapp. Die Stadt Trier und das Trierer Umland berücksichtigen solche Ereignisse in ihren Planungen.

Das Hochwasser vom 15. Juli hat in der Region einige Stellen erreicht, an denen vorher nicht mit Überflutungen in einem solchen Ausmaß gerechnet worden war. Pegelstände, so hoch wie schon lange nicht mehr oder höher als je zuvor, wurden erreicht und haben mehrere Hundert Häuser in Trier-Ehrang und im Trierer Umland unbewohnbar gemacht. In den kommenden Jahren werden die Stadt Trier und die umliegenden Verbandsgemeinden wachsen. Dabei entstehen einige neue Baugebiete und Häuser. Wie werden Naturkatastrophen wie das Hochwasser bei der Planung von Baugebieten berücksichtigt? Der TV hat nachgefragt, ob das Hochwasser geplante Baugebiete erreicht hat, und ob es Umplanungen bei Baugrundstücken geben wird.

Kein Teil der Stadt Trier war von dem Hochwasser so stark betroffen wie der Stadtteil Ehrang. Wären die Wohn- und Gewerbebauflächen, die dort noch zwischen der B 53 und dem Moselradweg geplant sind, schon bebaut gewesen, wären sie allerdings weitestgehend vom Hochwasser verschont geblieben, sagt Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt. „Diese Fläche liegt nach den aktuellen Rechtsverordnungen im Hochwasserrisikogebiet und nicht im Überschwemmungsgebiet.“

Info Nach Auskunft der Kreisverwaltung hat die Hochwasser-Katastrophe im Kreis Trier-Saarburg Mitte Juli an 418 Häusern Schäden angerichtet – vor allem im Kyll- und Sauertal. Am stärksten betroffen war der Ort Kordel mit 225 Häusern, gefolgt von Ralingen (70), Langsur (45), Metzdorf (36), Wintersdorf (22), Mesenich (15) und Zemmer (fünf Häuser). In Trier-Ehrang liegen 690 Häuser im Überflutungsgebiet.

Vor zwei Jahren sei der Flächennutzungsplan Trier 2030 beschlossen worden, in dem die Überschwemmungsgebiete an der Mosel, Kyll und Ruwer übernommen seien, sagt Schmitz. Dabei habe es in gefährdeten Gebieten Anpassungen gegeben: „Die Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbereich orientiert sich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben an den Grenzen der Überschwemmungsgebiete. Deshalb wurden bei der Überarbeitung des aktuellen Flächennutzungsplanes Flächen herausgenommen, die im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1982 noch bebaubar gewesen wären.“ Neue Baugebiete, die in überschwemmungsgefährdeten Gebieten liegen, seien so zu planen, dass das Bauen angepasst an die Hochwassergefahr erfolgen könne.

Ob es besonders in Ehrang Baugebiete gebe, die angepasst oder geändert werden müssten, werde sich in Gesprächen zwischen der Stadt und der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord zeigen, die aufgrund der aktuellen Ereignisse vorgesehen seien.

In der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer bestehe in keinem der Baugebiete, die in Planung oder Bearbeitung sind, die Gefahr durch Flusshochwasser, da diese nicht an Gewässern liegen, sagt Rainer Dederichs, Pressesprecher der VG. Allerdings bleibe zu beachten, dass bei extremen Starkregenereignissen wie Mitte Juli auch Bereiche betroffen sein könnten, die nicht auf Starkregenkarten dargestellt seien, sagt er weiter. „Um diesem Punkt Rechnung zu tragen, werden die Belange des Hochwasser- und Starkregenschutzes immer im Rahmen der Bauleitplanung und Erschließung von Baugebieten berücksichtigt.“ Dazu gebe es in jedem Bebauungsplanverfahren einen Austausch mit den zuständigen Fachbehörden, wie der SGD Nord.

Außerdem gebe es bei der Erstellung der örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte frühzeitige Abstimmungen mit dem beauftragen Ingenieurbüro, um die Bebauungspläne hinsichtlich der Gefährdung abzustimmen. Bisher sei eine Umplanung der geplanten Bebauungspläne nicht erforderlich gewesen.