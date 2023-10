Trauerfeier Hunderte geben letztes Geleit für verstorbenen Trierer Feuerwehrmann

In einem Trauerzug war die Urne des Verstorbenen durch Biewer zum Friedhof des Stadtteils gefahren worden. Auf dem Weg dorthin standen zahlreiche Menschen am Straßenrand Spalier. Wegen des Trauerzugs und der Beerdigung war die Biewerer Straße ab der Ecke Henneystraße in Fahrtrichtung Mäusheckerweg/Trier-Ehrang für den Fahrzeugverkehr für längere Zeit voll gesperrt.