Behörden : Anruf und Online-Formular statt Behördengang

Trier Beerdigungen, Trauungen und Urkunden: Die Stadt informiert darüber, wie Bürger ihre Anliegen an Ämter erledigen können.

Amt für Soziales und Wohnen/Jugendamt: Die Verwaltungsgebäude II und IV am Augustinerhof, in denen das Jugendamt und das Amt für Soziales und Wohnen ansässig sind, sind derzeit nicht ohne weiteres für den Publikumsverkehr erreichbar. An den Eingängen wurde eine Zugangspforte eingerichtet, an der die Besucher ihr Anliegen schildern. Wo ein persönlicher Kontakt mit einem Mitarbeiter nicht zwingend notwendig ist, wird dies vermieden und die Personen werden zurückgerufen. Wo Vorsprachen dringend notwendig sind, werden sie unter Beachtung der empfohlenen Hygieneregeln ermöglicht.