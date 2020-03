Weltfrauentag : Frühstück zum Weltfrauentag

Konz Am internationalen Frauentag, Sonntag, 8. März, erinnern Frauen in aller Welt an den Kampf für ihre Rechte im gesellschaftlichen, sozialen und privaten Leben. Oft haben sie dafür einen hohen Preis bezahlt und persönliche Diffamierung und Missachtung hinnehmen müssen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red