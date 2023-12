Dreck, Vandalismus, Tücken der Technik Ständig defektes Ärgernis: Wenn der Aufzug in Trier-West wieder streikt

Geht, geht nicht, geht, geht nicht. Was sich anhört wie die Beschreibung eines Blinkers, trifft auch die Aufzüge an der Behelfsbrücke in Trier-West zu. Sie ist seit dem Sommer Ersatz für die Brücke, die vom Kreisel an der Römerbrücke in den Stadtteil führt und derzeit erneuert wird. Die Aufzüge sollen dabei helfen, Rollstuhlfahrern, Radfahrern, älteren Menschen oder Eltern mit Kinderwagen die Passage zu ermöglichen.