Verkehr : Behinderungen am Moselufer

Trier (red) An einem Kanalschacht in der Ascoli Piceno Straße auf Höhe der Jugendherberge müssen die Stadtwerke Trier (SWT) nächste Woche arbeiten. Die Bauarbeiten starten am Dienstag, 18. Mai. Von 9 bis circa 15 Uhr steht deshalb stadtauswärts nur eine Fahrspur zur Verfügung.