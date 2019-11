Verkehr : Behinderungen wegen Baumaßnahmen

Trier Die Stadtwerke Trier arbeiten in den kommenden Tagen an mehreren Stellen im Stadtgebiet an der Versorgungsinfrastruktur:

Die Stadtwerke erneuern einen Hausanschluss im Fischweg in Ruwer. Aus diesem Grund wird der Verkehr von Montag, 18. November, bis Donnerstag, 21. November, einspurig ohne Ampel an der Baumaßnahme vorbeigeleitet.

Für einen neuen Erdgasanschluss in der Paulinstraße (Hausnummer 17) wird die Fahrbahn von Montag, 18. November, bis Freitag, 22. November, verengt. Der Verkehr kann die Baustelle zweispurig passieren.

Aufgrund eines Abrisses müssen die Stadtwerke Trier die Versorgungsleitungen eines Hauses in der Theobaldstraße (Hausnummer 6) trennen. Der Verkehr wird von Mittwoch, 20. November, bis Freitag, 22. November, einspurig an der Baustelle vorbei geleitet.

Von Mittwoch, 20. November, bis Mittwoch, 27. November, reparieren die Stadtwerke Trier die Trinkwasserleitung in der Biewerer Straße (Höhe Hausnummer 100). Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte unterteilt.