Trier/Mainz Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) wird das Trierer Stadttheater nicht unter Denkmalschutz stellen. Das hat die Behörde am Freitag mitgeteilt. Der umstrittene Prüfauftrag der Trierer Grünen ist damit abgelehnt.

Der erleichterte Stoßseufzer war vermutlich bis auf den Platz vor dem Rathaus zu hören. Mit einem Schreiben an die Grünen-Fraktion, das am Freitag auch an Triers Kulturdezernent Thomas Schmitt ging, hat Landeskonservatorin Rowitha Keiser mitgeteilt, dass die Obere Denkmalschutzbehörde GDKE keinen Anlass sieht, das Trierer Stadttheater neu zu bewerten. Die Denkmalwürdigkeit sei bereits im Jahr 2015 geprüft worden. „Da die seinerzeit entscheidungsrelevanten Aspekte und Einschätzungen auch heute noch ausschlaggebend wären, besteht unsererseits kein Anlass einer Neubewertung des Objekts.“