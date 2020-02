Trier-Irsch Bei den Sitzungen der Irscher Burgnarren dreht sich alles um die wilden 50er Jahre. Die zweite beginnt am Freitag um 20.11 Uhr. Am Donnerstag ist Kindersitzung.

„Pettycoat und Rock ‚n‘ Roll“ lautet das Motto der Burgnarren Trier-Irsch in dieser Session. Sie entführen die Zuschauer in die wilden 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das riesige Bühnenbild ist denn auch wie ein altes amerikanisches Diner-Restaurant in den Farben Rot, Weiß und Schwarz gestaltet. Die Wände zieren Goldene Schallplatten, der komplette Bühnen- und Thekenbereich ist mit einem passenden Schachbrettboden ausgelegt. Aus einer beleuchteten Jukebox ließe sich sogar die passende Musik abspielen. Hier hat das Deko-Team um Klaus Steffes wieder ganze Arbeit geleistet. Die Halle in Irsch dürfte zu den am schönsten gestalteten Narrhallas der Region zählen. Das Programm beginnt nach dem Einmarsch der Garden und des Elferrates mit den kleinsten Tänzerinnen, den Tanzmäusen, die einen viel beklatschten Auftritt zeigen. Danach folgen die beiden Solomariechen Kim Knobloch und Maya Franzen, welche die Burgnarren auch schon bei der Aufzeichnung zur „Närrischen Pinnwand“ beim Fernsehsender OK54 vertreten haben.