Verkehr : Weitere Sperrungen wegen Fahrbahnerneuerung der A1

Mehring/Reinsfeld Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Reinsfeld gehen weiter. Das ist mit Verkehrseinschränkungen verbunden. In Fahrtrichtung Saarbrücken wird die Anschlussstelle (AS) Mehring von Dienstag, 5. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 9. Juli voll gesperrt (Zu- und Abfahrt).

Folgende Verkehrseinschränkungen sind an der AS Mehring in Fahrtrichtung Köln geplant: Sperrung der Abfahrt ab voraussichtlich 13. Juli bis zum Bauzeitende der Fahrbahn Köln (voraussichtlich 24. Juli). Die ausgeschilderte Umleitung führt über die U2 zum Autobahndreieck (AD) Moseltal – die Zufahrt in Richtung Köln soll nach Möglichkeit immer aufrechterhalten werden.