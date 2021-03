Herzstillstand : Jeder kann helfen, aber bitte schnell!

Nach einem Herzstillstand sind die ersten Minuten der Hilfe entscheidend - für die Lebensrettung, aber auch dafür, wie groß die Folgeschäden sind. Wir erklären, was zu tun ist.

Nur bei rund 40 Prozent der Herzstillstände in Deutschland führen Ersthelfer die lebensrettenden Handgriffe aus. Zum Vergleich: In den Niederlanden und in skandinavischen Ländern liegt diese Quote bei mehr als 60 Prozent.