Kreisverwaltung Trier-Saarburg : Einstellungsboom beim Gesundheitsamt

Foto: Roland Morgen

Trier Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg möchte in großem Umfang neue Mitarbeiter einstellen. Besonders der Bereich Gesundheitsamt soll aufgestockt werden.

Wo all die neuen Mitarbeiter herkommen sollen, weiß auch Landrat Günther Schartz nicht. Denn auch der öffentliche Dienst gilt offensichtlich nicht mehr als so attraktiv. Behörden wird inzwischen die Bude nicht mehr eingerannt, wenn dort Mitarbeiter gesucht werden. Und trotzdem sollen in diesem Jahr viele neue Stellen in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg geschaffen werden.

Unterm Strich 30 neue Stellen will die Kreisverwaltung Trier-Saarburg besetzen. So steht es im Haushaltsentwurf, über den die Mitglieder des Kreisausschusses gesprochen haben. Diese neuen Stellen bedeuten ein Plus gegenüber dem Stellenplan 2020 von etwas mehr als sechs Prozent. Der Sturm der Entrüstung aufgrund dieses gehörigen Zuwachses ist in der gut vierstündigen Sitzung ausgeblieben. Das hat mehrere Gründe.

Info Kreistag entscheidet über Haushalt Das letzte Wort über den Haushalt und damit über den Stellenplan hat der Kreistag. Der sollte bereits im Dezember entscheiden. Die Sitzung fiel jedoch aus. Neuer Termin der Präsenzveranstaltung ist der 1. Februar. Ob der Termin zu halten ist, ist offen.

Elektronische Verwaltung Die Coronaepedemie hat bei Verwaltungen einen Nachholbedarf deutlich gemacht. So wurden da teilweise Faxe mit Ergebnissen von Coronatests hin- und hergeschickt. Und die gute alte Papierakte hat in vielen Abteilungen noch lange nicht ausgedient. Das soll bis Ende 2022 alles anders sein. Im Onlinezugangsgesetz aus dem Jahr 2017 steht, dass bis Ende des kommenden Jahres Bürger einen barrierefreien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen erhalten. Um dieses ambitionierte Ziel überhaupt noch erreichen zu können, muss die Kreisbehörde offensichtlich einen Zahn zulegen. Deshalb sollen in diesem Jahr 2,5 Stellen geschaffen werden, um im Bereich Digitalisierung fitter zu werden.

Das Gesundheitsamt Gleich 13 neue Stellen sollen im Bereich Gesundheitsamt geschaffen werden, das für den Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier zuständig ist. Bisher ist dieser Bereich – nicht nur im Landkreis Trier-Saarburg – so unterbesetzt, dass sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geeinigt haben. Ziel dieses Pakts ist eine personelle Aufstockung, Modernisierung und Vernetzung des öffentlichen Gesundheitsdiensts. Zudem steht ein Wechsel an der Spitze des Gesundheitsamts an, dessen Mitarbeiter seit nunmehr einem Jahr an der Belastungsgrenze und teilweise darüber hinaus arbeiten. Gesundheitsamtschef Dr. Harald Michels wird in den Ruhestand gehen.

Gebäudemanagement Ruwertalschule Waldrach, Trevererschule Schweich, Schulzentrum Konz: Das sind drei der zahlreichen Projekte, bei denen der Landkreis in Gebäude investiert. Unter anderem rund 47 Millionen in die Sanierung der Konzer Schulgebäude. Nun stehen weitere Projekte wie der Umbau der Realschule plus Kell an. Das ist nach Meinung der Kreisverwaltung mit der aktuellen Mannschaft nicht umsetzbar. Deshalb soll es in der Abteilung Gebäudemanagement drei neue Stellen geben.

Weitere Stellen sind unter anderem in den Bereichen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) Hermeskeil (2,8 Stellen), Jugendhilfe und Eingliederungshilfe im Bereich Minderjähriger (zwei Stellen) und Personalverwaltung (eine Stelle) vorgesehen. Die Kommastellen beim Stellenbedarf ergeben sich durch Teilzeitarbeitverhältnisse.

Der Bereich Personalverwaltung muss auch deshalb verstärkt werden, weil sich der demographische Wandel auch bei der Kreisverwaltung bemerkbar macht. Nach Auskunft von Landrat Günther Schartz werden „in den kommenden Jahren 50 Prozent des Personals in Ruhestand gehen.“ Außerdem wird es offensichtliche immer schwieriger, Personal zu finden.