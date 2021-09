Energie : Sechs Hektar großer Solarpark in Schleich: Über den Weinbergen wird Strom produziert

Zwei Jahre von der Planung bis zur Umsetzung. 19 600 Solar-Module oberhalb von Schleich sollen jährlich 8,8 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Foto: Trianel GmbH

Schleich Eine Fläche, in etwa so groß wie neun Fußballfelder: Bei Schleich ist auf mehr als sechs Hektar Fläche ein neuer Solarpark entstanden. Wir erklären, warum er gerade an diesem Ort steht.